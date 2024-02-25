Іспанія

Після цього рішення Барса набрала солідну ходу.

Головний тренер Барселони Хаві після перемоги над Хетафе (4:0) у матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги відповів на запитання про те, чи не шкодує він про своє рішення залишити Камп Ноу по закінченню нинішнього сезону.

"Я не шкодую про своє рішення піти. Це було правильне рішення для клубу та для мене. Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку, але це потрібно було зробити.

Я з гордістю можу сказати, що зараз команда дуже вмотивована. Це видно з того, як вони виходять на поле та грають", – наводить слова Хаві Barca Times.

Наразі Барса посідає друге місце в турнірній таблиці Примери, випереджаючи інший каталонський клуб, Жирону, на один пункт, але у команди Довбика та Циганкова є одна гра у запасі.