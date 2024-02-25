Іспанія

Відбувся черговий матч 26 туру іспанського чемпіонату.

Лас-Пальмас у матчі 26 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поділив очки з Осасуною. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Унаї Гарсії на 49 хвилині зустрічі, господарі поля відповіли влучним ударом Кіріяна Родрігеса через три хвилини.

Після 26 турів Лас-Пальмас набрав 36 очок і займає восьме місце в Ла Лізі, а в Осасуни 33 бали та 11 рядок.

Лас-Пальмас — Осасуна 1:1

Голи: Родрігес, 52 - Гарсія, 49.

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес (дель Торо, 90), Коко, Мармол, Кардона (Рамірес, 65) — Марвін (Араухо, 77), Муньос, Лойодіс (Кампанья, 78), Родрігес, Молейро (Ель Хаддаді, 65) — Кардона (С. Рамірес, 65).

Осасуна: Еррера — Гарсія, Катена, Еррандо — Аресо (Аргібіде, 74), Орос, Монкайола (Муньйос, 63), Гомес (Ібаньєс, 74), Мохіка — Рауль (Гарсія, 63), Будімір (Торро, 90).

Попередження: Суарес, Коко — Монкайола.