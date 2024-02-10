Іспанія

Завершився третій поєдинок 24 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Сосьєдад приймав Осасуну на Аноета Стедіум.

Протягом першої половини зустрічі команди не порадували глядачів голами. По перерві гості зуміли вийти вперед завдяки голу Будіміра. Господарі поля виглядали краще за свого опонента у другому таймі, але відповісти на його взяття воріт так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував першу від початку жовтня виїзну перемогу Осасуни у турнірі.

Сосьєдад — Осасуна 0:1

Гол: Будімір, 49

Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Траоре, 72), Субельдія, Пачеко, Галан — захарян (Барренечеа, 62), Субіменді, Меріно (Мендес, 62), Турр'єнтес (Оласагасті, 72) — Кубо, Сілва (Садік, 62)

Осасуна: Еррера — Аресо, У. Гарсія (Катена, 80), Д. Гарсія, Еррандо, Мохіка (Крус, 73) — Монкайола (Ібаньєс, 74), Торро, Орос — Пенья (Р. Гарсія, 65), Будімір (Рауль, 73)