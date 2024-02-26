Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Жирона та мадридський Райо Вальєкано.

Каталонська Жирона та мадридський Райо Вальєкано закриватимуть програму двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, після поразки від баскського Атлетіка (2:3), залучив до стартового складу Коуту та Давіда Лопеса до лінії оборони, тоді як Порту гратиме в ланці атакувальних півзахисників. Віктор Циганков та Артем Довбик зберегли своє місце в стартовому складі.

Іньїго Перес, на тлі нічиєї в дербі проти Реала (1:2). використав із перших хвилин Де Фрутоса та Крешпу в півзахист.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Д. Лопес, Гутьєррес — Еррера, Алейш Гарсія — Циганков, Порту, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Мартінес, Стуані, Б. Гарсія, Валері, Хуанпе, Торре, Соліс, Мартін, Ж. Гарсія.



Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Арідане, Лежен, Еспіно — Де Фрутос, Крешпу, Валентін, Альваро Гарсія — У. Лопес, Де Томас.

Запасні: Карденас, Ратіу, Чавварія, Посо, Трехо, Фалькао, Бебе, Нтека, Перес, Мумін, Сісс, Камельйо.



Гра Жирона — Райо Вальєкано почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.