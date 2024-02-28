Іспанія

Футболіст має бути на лаві запасних у майбутньому матчі проти Валенсії.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем має шанс повністю відновитися до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" не поспішають із поверненням 20-річного англійця, але сподіваються, що він буде готовий до зустрічі з "биками".

Також наголошується, що Джуд має бути на лаві запасних у майбутньому матчі Ла Ліги проти Валенсії, який відбудеться 2 березня.

Нагадаємо, матч Реал — Лейпциг відбудеться 6 березня о 22:00 за київським часом. У першій грі було зафіксовано мінімальну перемогу "вершкових" (1:0).