Северная Америка

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Барселона вдома перемогла Хетафе, Реал виграв у Севільї завдяки голу Луки Модрича.

Результати туру

Барселона виграла у Хетафе

Нічия в Неаполі, хоч і виграшна в перспективі матчу-реваншу на Монжуїку, радше розчарувала. Барселона чітко домінувала протягом довгих відрізків і створила кілька чудових моментів. Втім, про Лігу чемпіонів думати не було часу, адже в суботу їм довелося зустрітися з Хетафе в чемпіонаті. Хаві не хотів занадто змінювати склад, але вирішив зробити три корективи. Цього разу Ламіне Ямал, Педрі та Іньїго Мартінес сиділи на лаві запасних, що було розумною ротацією. Тому Пау Кубарсі вийшов у центрі захисту в парі із Рональдом Араухо. На флангах, де зіграли Жюль Кунде і Жоау Канселу, змін не відбулося. Експеримент із Андреасом Крістенсеном як опорним півзахисником продовжився, Френкі де Йонг і Ілкай Гюндоган були його партнерами по півзахисту. Рафінья зайняв місце на правому фланзі, а Роберта Левандовські мав підтримувати Жоау Феліш.

Гості з самого початку тиснули, ускладнюючи Барселоні гру. У свою чергу арбітр дозволив захисникам гостей зіграти дуже жорстко, на що при першій нагоді поскаржилися Роберт Левандовські та Хаві. Перший удар у площину воріт створив Мейсон Грінвуд, але це не здивувало Марк-Андре тер Штегена. У цій ситуації не впорався Френкі де Йонг, який втратив м'яч перед своїм штрафним майданчиком. У відповідь Рафінья небезпечно пробив головою, на 20-ій хвилині бразильський вінгер отримав чудовий пас, вибіг до воріт і впевненим ударом переграв Давіда Сорію.

Завдяки активності Рафіньї вдалося створити ще декілька моментів, але Роберт Левандовські, Жоау Феліш та інші не змогли їх реалізувати.

На початку другого тайму Хетафе міг зрівняти рахунок, але після дальнього удару Мілли та втручання тер Штегена м'яч влучив у штангу. На 53-ій хвилині Рафінья віддав Андреасу Крістенсену на фланг, а той точно переправив м'яч на Жоау Феліша, який виконав формальності, і рахунок став 2:0. Далі вінгер пройшов повз голкіпера і віддав на Френкі де Йонга, який впевненим ударом зробив рахунок 3:0. Хетафе відповів лише на 74-ій хвилині, коли Борха Майораль пробив влучно, але не влучив.

Ближче до завершення матчу на полі з'явилися Вітор Роке та Оріоль Ромеу, які замінили Рафінью та Андреаса Крістенсена. Жоау Канселу був близький до того, щоб забити, але його удар був заблокований. У доданий час Вітор Роке мав чудову нагоду, але Давід Сорія відбив м'яч на Ферміна Лопеса, і той не помилився! Команда Хаві показала дуже хороший футбол і заслужено перемогла Хетафе.

Реал виграв у Севільї завдяки голу Луки Модрича

Реал Мадрид не вразив в попередніх матчах. У Лейпцигу блискуче зіграв Андрій Лунін, а проти Райо сил вистачило лише на один бал.

Героєм матчу став Лука Модрич, який пробив правою ногою з-за меж штрафного майданчика і вивів Реалу вперед. Їх могло бути більше, тому що чудові моменти були у Лукаса Васкеса, Родріго та Федеріко Вальверде, але кожен раз хтось чи щось заважало їм забити.

Реал домінував з початку матчу і дуже швидко забив гол. Вже на 13-ій хвилині виникло багато суперечок, оскільки арбітр підбіг до екрану, щоб перевірити, чи під час голу Лукаса Васкеса Начо не сфолив на супернику при отриманні м'яча. Після багатохвилинної перевірки арбітр нарешті скасував гол. Загалом суддівство матчу було достатньо спірним, багато разів були свистки у мінімальних епізодах, що не впливало добре на ритм матчу.

Севілья добре захищалася і створювала проблеми у низькому блоці, але іспанському гранду все ж вдалося знайти шпарину, куди і завдав свого удару хорватський півзахисник, що може змінити клуб вже влітку. Також можна відзначити теплу зустріч із Серхіо Рамосом, який знову вийшов на газон Сантьяго Бернабеу.

Реал здобув важливу перемогу та добре відповів на виграш Барселони, яка дедалі голосніше – не лише на прес-конференціях – висловлює бажання боротися за чемпіонство Іспанії. Команда з Мадриду зміцнила перевагу, маючи кілька днів на відновлення до важливої зустрічі на Местальї.

Віктор Циганков та Савіо дозволили Жироні здобути перемогу над Райо

Через декілька невдалих матчів Жирона віддалилася від Реала, тому у випадку чергової втрати балів із Райо Вальєкано щодо чемпіонства майже не могло бути мови. Втім, команда Мічела змогла виграти.

Матч вийшов непростим для обох колективів. В першу чергу через інтенсивний дощ, який точно заважав створювати якісні комбінації.

Господарі частіше володіли м'ячем – 60% за перший тайм. Гості намагалися контратакувати. Проте першого моменту, якщо не брати до уваги прохід Савіо з офсайду, довелося чекати довго.

У першому таймі дочекатися чогось вартого уваги так і не вдалося. Лише декілька епізодів можна назвати натяками на щось небезпечне.

А ось у другому таймі все змінилося. Спершу Артем Довбик не влучив по м'ячу з вигідної позиції, а трохи згодом Віктор Циганков двічі вийшов на ударну позицію: першу спробу з гострого кута потягнув Столе Дімітрієвські, а друга з лінії штрафного низом в дальній кут виявилася гольовою.

Потім Довбик отримав новий шанс і з передачі того ж таки Циганкова пробив у дотик вище воріт. А слідом за Порту забив головою, однак перед цим м'яч вийшов за межі поля.

Райо відповів небезпечною проникаючою передачею Луїса, яку слабким ударом запоров Камельйо. А потім Чаваррія заробив за хвилину дві жовті картки, хоча тільки-но вийшов на поле: за те, що наступив на ногу Коуту і відмашку по обличчю Гарсії.

А далі ініціативу у свої руки взяв Савіо, який змістився з правого флангу і технічно пробив з лівої точно у кут. Далі увірвався до штрафного майданчика, обвів Еспіно і елегантно котнув у дальній.

Жирона обігнала Барселону на два очки, повернулася на друге місце і знову відстає від Реала на шість очок.

Коротко про інші матчі туру:

- Вільярреал виграв у Реала Сосьєдад на виїзді (3:1). Санті Комесанья оформив дубль, Мікелю Меріно вдалося скоротити відставання ближче до завершення матчу, але Александер Серлот знову встановив перевагу в рахунку у два м'ячі.

- Алавес вдома зіграв внічию з Мальоркою (1:1). На гол Карлоса Бенавідеса відповів Матія Настасич.

- Атлетіко не зміг виграти у Альмерії (2:2). Лука Ромеро відмітився дублем.

- Кадіс і Сельта зіграли результативну нічию (2:2). Спершу господарям вдалося забити двічі, але гості створили камбек завдяки голу Дарвіна Мачіса у доданий час другого тайму.

- Бетіс вдома зміг виграти у Атлетіка (3:1). Севільська команда змогла забити двічі ще у першому таймі, а його опонент змушений був грати в меншості після червоної картки Ніколаса Вільямса.

- Лас-Пальмас та Осасуна не виявили переможця у матчі (1:1). Команди забили по голу в другому таймі.

Цікаві факти та статистика

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Інша статистика

Найкращий гол 26-го туру Прімери

Лука Ромеро (Альмерія)

Дарвін Мачіс (Сельта)

Унаї Гарсія (Осасуна)

Лука Модрич (Реал Мадрид)

Найкращий гравець 26-го туру Прімери

Рафінья (Барселона) — 1+1 у матчі із Хетафе

Лука Модрич (Реал Мадрид) — переможний гол у ворота Севільї

Символічна збірна 26-го туру Прімери

Таблиця

Розклад наступного туру Прімери