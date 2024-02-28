Іспанія

Іспанець переніс крововилив у мозок, який стався у травні після нещасного випадку.

Воротар ПСЖ Серхіо Ріко незабаром має повернутися до тренувального процесу. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 30-річний іспанець відновився після аневризми головного мозку та вже планує повернення до тренувань. Залишилося лише дочекатися остаточного медичного дозволу.

Нагадаємо, у травні минулого року Ріко впав з коня та отримав удар копитом по голові, внаслідок чого пережив крововилив у мозок та переніс черепно-мозкову травму.

На початку літа Серхіо перевели в штучну кому, в якій він провів близько трьох тижнів. За час, проведений у лікарні, футболіст схуд більш ніж на 20 кг.

Свій останній офіційний матч Ріко провів ще у складі Мальорки на правах оренди – це було 5 лютого 2022 року.