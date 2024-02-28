Іспанія

Німецький півзахисник досі лютує через роботу рефері.

У двадцять шостому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на власному полі мінімально обіграв андалузьку Севілью.

Реал — Севілья 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

За ходом цієї зустрічі головний арбітр Ісідро Діас де Мера Ескудерос із міста Кастилья-Ла-Манча ухвалив кілька неоднозначних рішень, що зрештою вивело із стану рівноваги німецького центрального півзахисник "вершкових" Тоні Крооса.

На 35 хвилині футболіста було попереджено за активну суперечку з рефері, після чого він трохи охолонув бодай на час перебування на полі, проте вже після завершення гри емоції німця не вщухають і досі.

Зокрема, під час останнього випуску свого підкасту Einfach mal Luppen, який Тоні веде разом із братом, Феліксом Кроосом, гравець Реала ще раз розібрав цей скандальний епізод.

"Я думаю, що впродовж усього першого тайму проти нас свистіли в кожній ситуації, яка наближалась до чужого штрафного. Навіть у тих моментах, де взагалі нічого не було.

Що мене найбільше розлютило в моїй жовтій, так це те, що арбітр знаходився в метрі від епізоду. Це було якесь божевілля. Я тоді взагалі відходив у бік від суперника. Я ж бачу, як він починає дриблінг у своїй зоні, і бачу, що він хоче зіштовхнутись зі мною.

Я навмисно відійшов подалі, щоб він не мав зі мною надто сильного контакту, але рефері все одно зафіксував фол. Це була просто вишенька на торті.

Я не знаю, напевно, Бог усе бачить і, напевно, покарав арбітра м’язовою травмою. Там, окрім нас, було ще 80 000 глядачів, і всі вони були у розпачі від такого суддівства.

У нас було два або три дійсно хороших моменти перед тим, як арбітр зупинив гру через свою травму. Він дійсно ухвалював тільки неправильні рішення. Та він навіть отримав травму в той момент, коли це був найбільш невдалий час для нас, аби тільки зупинити гру, бо набрали обертів!

Тут треба сказати, що четвертий арбітр був набагато кращим, аніж Діас де Мера. Ось він дійсно зробив хорошу роботу.

Але я впевнений, що вони б усе одно не дали б мені ще й другу жовту картку, аби вилучити мене. У той момент я відчував, що тримаю все під контролем.

Приємно, що навіть Серхіо Рамос, тепер — гравець Севільї, звернув на це увагу. Він був у такій ситуації багато разів і тому знає, що це таке. Просто для нього це був звичайний фол, і він був так само роздратований, як і ми всі", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що наприкінці того матчу головний арбітр Ісідро Діас де Мера Ескудерос був замінений на резервного рефері Карлоса Фернандеса Буерго через травму литки.