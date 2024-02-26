Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 22:00.

Мадридський Реал в домашньому матчі проти андалузької Севільї а 26 турі іспанської Ла Ліги зумів дотиснути суперників (1:0).

Команда Дієго Сімеоне доволі легко контролювала м’ячу більшість ігрового часу, проте з одним компонентом у неї були серйозні проблеми — із забитими м’ячами.

А ще Реал міг пропустити посеред другого тайму, проте український воротар Андрій Лунін витягнув по-справжньому мертвий м’яч.

І все ж таки "галактікос" забили — Модрич вийшов на заміну на заключний відтинок гри й вирішив долю матчу на користь господарів поля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Севілья в 26 турі Ла Ліги-2023/24:

Реал — Севілья 1:0

Гол: Модрич, 81

Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Фернандес (Модрич, 74), Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Діас (Себальйос, 89) — Родріго (Альваро, 90+4), Вінісіус Жуніор.

Севілья: Нюланд — Баде, Рамос, Салас (Ньянзу, 90) — Навас (Хуанлу, 75), Торрес (Сусо, 75), Соу, Сумаре, Окампос (Янузай, 90) — Ен-Несірі, Ромеро (Веліс, 75).

Попередження: Кроос — Окампос, Ньянзу, Соу