Іспанія

З українцем боротимуться ще три футболісти.

Жирона у соціальних мережах оголосила про старт голосування за найкращого гравця своєї команди за підсумками лютого.

До претендентів на нагороду потрапив український вінгер Віктор Циганков, який у лютому провів чотири матчі і забив два м'ячі.

Крім 26-річного українця на нагороду претендують воротар Пауло Гассаніга (чотири гри, з яких дві на нуль при семи пропущених голах), захисник Ерік Гарсія (чотири зустрічі та один гол) та вінгер Савіо (чотири матчі та два забиті м'ячі).

Vota ara pel jugador 🌟 del mes de febrer!



🧤 @GazzanigaPaulo

🇺🇦 Viktor Tsygankov

⚔️ @ericgm3

🕺 @OficialSavinho — Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024

Після 26 турів Жирона набрала 59 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, випереджаючи Барселону на два бали. Попереду Реал, який має 65 очок.

Свій наступний матч Жирона проведе проти Мальорки. Гра відбудеться у неділю, 3 березня, о 19:30 за київським часом.