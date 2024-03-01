З українцем боротимуться ще три футболісти.
Віктор Циганков, Getty Images
01 березня 2024, 12:59
Жирона у соціальних мережах оголосила про старт голосування за найкращого гравця своєї команди за підсумками лютого.
До претендентів на нагороду потрапив український вінгер Віктор Циганков, який у лютому провів чотири матчі і забив два м'ячі.
Крім 26-річного українця на нагороду претендують воротар Пауло Гассаніга (чотири гри, з яких дві на нуль при семи пропущених голах), захисник Ерік Гарсія (чотири зустрічі та один гол) та вінгер Савіо (чотири матчі та два забиті м'ячі).
Після 26 турів Жирона набрала 59 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, випереджаючи Барселону на два бали. Попереду Реал, який має 65 очок.
Свій наступний матч Жирона проведе проти Мальорки. Гра відбудеться у неділю, 3 березня, о 19:30 за київським часом.