Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 27-го туру Прімери, який пройде 02 березня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Валенсія та Реал. Дане протистояння має бути доволі результативним.

ВАЛЕНСІЯ — РЕАЛ

СУБОТА, 02 БЕРЕЗНЯ, 22:00. МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал продовжує тримати лідерство в Ла Лізі. Команда Карло Анчелотті наразі має 6 балів переваги над Жироною, а також виграла у Лейпцига в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Враховуючи вильот з Кубку Іспанії завдання мінімум полягає у здобутті всіх інших трофеїв. Зараз доведеться зіграти з доволі непростим опонентом у чемпіонаті.

Валенсія вже декілька років не є в гонці за найвищі місця, але часто вміє створити неприємності грандам, тим більше, що з приходом нового тренера Рубена Барахи дещо кращими стали і результати. В попередніх матчах не все складалося добре, були і поразки, і нічия з Севільєю, але загалом ще є можливість вийти до єврокубків, тому необхідно знову увійти у переможну ходу.

Склади на цей матч в обох команд мають бути більш менш оптимальними і з лідерів доступні майже всі гравці. В Валенсії не зможе зіграти лише Андре Алмейда, а в Реалу Тібо Куртуа і дует центральних захисників, який має пошкодження ще з літа. Відновився і Джуд Беллінгем, що готовий знову увірватися до складу перед найважливішими зустрічами у сезоні. Також скоріше всього зможе зіграти і Тьєррі Коррея.

У команди Рубена Барахи було достатньо часу для підготовки до матчу, тому що у минулому турі його зустріч з Гранадою було перенесено, а ось Реал виграв у Севільї завдяки голу Луки Модрича.

Важливим моментом буде зустріч Вінісіуса вболівальниками на Местальї. Минулого сезону вінгера Реалу засвистували різноманітними расистськими вигуками, що викликало справжній скандал у Іспанії. Цього разу не виключений схожий варіант, хоча хотілося би цього уникнути. Вінісіус точно буде додатково мотивованим показати свій клас на цьому стадіоні.

Загалом Валенсія та Реал зустрічалися 211 разів, з яких гості нинішнього матчу виграли 110, господарі лише 58. Також було 43 нічиїх, а різниця голів зараз складає 264:395 на користь мадридської команди.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діахабі, Москера, Гая — Перес, Пепелу, Гільямон, Канос — Яремчук, Дуро

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос, Діас — Родріго, Вінісіус

Не зіграють: Алмейда — Куртуа, Мілітао, Алаба

Під питанням: Васкес, Коррея — Хоселу

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