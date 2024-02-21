Іспанія

Агент футболіста провів переговори зі спортивним директором Валенсії.

Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас, який виступає за мадридський Реал на правах оренди, може змінити клуб в Іспанії. Про це повідомляє Radio Marca.

За інформацією джерела, агент 19-річного бразильця провів зустріч зі спортивним директором Валенсії, де в оренді виступає українець Роман Яремчук.

Зустріч пройшла на тренувальній базі "кажанів", але інші деталі не повідомляються.

На даний час Вінісіус виступає за молодіжну команду Реала, а за основний склад провів один поєдинок, який пройшов 6 січня.

Нагадаємо, у липні Реал продовжив оренду Тобіаса і "вершкові" мають опцію викупу футболіста у Шахтаря за 15 мільйонів євро.