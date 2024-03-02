Половина контракту футболіста належить Барселоні.
Міка Мармол, Getty Images
02 березня 2024, 14:48
Центральний захисник Лас-Пальмас Міка Мармол потрапив у сферу інтересів Жирони, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, керівництво "жирондинців" вже давно стежить за 22-річним іспанцем і вже зібрало всю необхідну інформацію для можливого трансферу наступного літа.
Також наголошується, що у послугах гравця також зацікавлені Атлетіко та Бетіс, але вони не готові викладати круглу суму за футболіста.
При цьому 50% прав на Міку належить Барселоні, яка зберегла їх під час переходу свого вихованця до Андорри у 2022 році.
Цього сезону Мармол провів 24 матчі, в яких результативними діями не відзначався. Його контракт з клубом розрахований до літа 2026 року.