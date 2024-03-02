Іспанія

Половина контракту футболіста належить Барселоні.

Центральний захисник Лас-Пальмас Міка Мармол потрапив у сферу інтересів Жирони, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво "жирондинців" вже давно стежить за 22-річним іспанцем і вже зібрало всю необхідну інформацію для можливого трансферу наступного літа.

Також наголошується, що у послугах гравця також зацікавлені Атлетіко та Бетіс, але вони не готові викладати круглу суму за футболіста.

При цьому 50% прав на Міку належить Барселоні, яка зберегла їх під час переходу свого вихованця до Андорри у 2022 році.

Цього сезону Мармол провів 24 матчі, в яких результативними діями не відзначався. Його контракт з клубом розрахований до літа 2026 року.