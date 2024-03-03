Іспанія

Англієць висловив своє невдоволення арбітру.

Гол Реала Валенсії (2:2) на 99-й хвилині не був зарахований.

Арбітр Хесус Хіль Мансано додав до гри 7 хвилин. На початку цього відрізка виникла спірна ситуація з можливим пенальті у ворота мадридців, через яку у грі була пауза.

Арбітр дозволив грі продовжитися після того, як 7 хвилин минули. На 99-й хвилині Реалу після невдалої подачі з кутового вдалося повернути собі м'яч на краю штрафного майданчика Валенсії. Браїм Діас змістився на фланг і зробив навіс на край воротарського, звідки Джуд Беллінгем завдав точного удару головою.

Однак за мить до навісу рефері дав свисток про закінчення матчу. Гол, забитий приблизно на 98:42, зарахований не був.

Футболісти Реала оточили Хіля Мансано і почали з ним сперечатися. За агресивну поведінку суддя показав Беллінгему червону картку.

"Це чортів гол, м'яч у повітрі. Що це за чортівня?", — сказав Беллінгем рефері.

Таким чином, Беллінгем пропустить, ймовірно, кілька найближчих матчів своєї команди.