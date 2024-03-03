Гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом. Левантійці та мадридці не визначили сильнішого в напруженому матчі. 

Відзначимо, що Беллінгем отримав червону картку в матчі проти Валенсії. 

Огляд матчу

Валенсія — Реал Мадрид 2:2

Голи: Дуро, 28, Яремчук, 30 -  Вінісіус, 45+5, 76

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі (Озкачар, 86), Москера, Гая — Перес (Амалла, 74), Пепелу, Герра (Гонсалес, 74), Канос (Гільямон, 58) — Яремчук (Лопес Ногероль, 57), Дуро

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді (Гарсія, 73) — Камавінга (Хоселу, 74) — Вальверде (Фернандес, 87), Беллінгем, Кроос (Модрич, 64) — Гоес (Діас, 63), Вінісіус

Попередження: Яремчук, Діакабі — Вінісіус, Вальверде

Вилучення: Беллінгем, 90+10. 