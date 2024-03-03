Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 2 березня 2024 року, 22:00.

Гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом. Левантійці та мадридці не визначили сильнішого в напруженому матчі.

Відзначимо, що Беллінгем отримав червону картку в матчі проти Валенсії.

Огляд матчу:

Валенсія — Реал Мадрид 2:2

Голи: Дуро, 28, Яремчук, 30 - Вінісіус, 45+5, 76

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі (Озкачар, 86), Москера, Гая — Перес (Амалла, 74), Пепелу, Герра (Гонсалес, 74), Канос (Гільямон, 58) — Яремчук (Лопес Ногероль, 57), Дуро

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді (Гарсія, 73) — Камавінга (Хоселу, 74) — Вальверде (Фернандес, 87), Беллінгем, Кроос (Модрич, 64) — Гоес (Діас, 63), Вінісіус

Попередження: Яремчук, Діакабі — Вінісіус, Вальверде

Вилучення: Беллінгем, 90+10.