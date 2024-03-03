Іспанія

Суперечне рішення.

Головний рефері матчу 27-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія-Реал (2:2) Хесус Хіль Мансано прокоментував скандальне вилучення півзахисника "вершкових" Джуда Беллінгема. Його слова наводить Madrid Xtra.

"На 99-й хвилині гравець мадридського Реалу Джуд Беллінгем був вилучений з поля з наступної причини: після закінчення гри, все ще перебуваючи на полі, він підбіг до мене, перебуваючи в агресивній позі, і вигукував фразу, повторюючи її кілька разів: "Це чортів гол", — заявив іспанський рефері.

Нагадаємо, у компенсований до другого тайму час, на 99-й хвилині за рахунку 2:2, півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол із передачі Браїма Діаса, але головний суддя матчу Хесус Хіль Мансано не зарахував його, давши свисток про завершення матчу за кілька секунд до взяття воріт під час подачі до штрафного майданчика Валенсії.

Після цього Беллінгем отримав пряму червону картку за агресивну поведінку в бік арбітра.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував вилучення Беллінгема.