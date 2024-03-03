Іспанія

Грандіозний скандал на Местальї.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував суддівський скандал у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги з Валенсією (2:2). Цитує італійця Madrid Universal.

"Мені особливо нема чого сказати. Сталося щось безпрецедентне. Після підбору ми володіли м'ячем, і я думаю, що фінальний свисток повинен був пролунати, коли Валенсія відібрала б м'яч.

Вилучення Беллінгема не турбує нас, адже він не ображав суддю. Джуд сказав йому: "Чорт візьми, це чистий гол", але це було сказано не на адресу судді", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, у компенсований до другого тайму час, на 99-й хвилині за рахунку 2:2, півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол із передачі Браїма Діаса, але головний суддя матчу Хесус Хіль Мансано не зарахував його, давши свисток про завершення матчу за кілька секунд до взяття воріт під час подачі до штрафного майданчика Валенсії.

Після цього Беллінгем отримав пряму червону картку за агресивну поведінку в бік арбітра.