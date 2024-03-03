Іспанія

Яскравий сатч провели підопічні Рубена.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував суддівський скандал у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом (2:2). Наводить слова 48-річного іспанця As.

"Я чітко бачив цей епізод. Коли м'яч йшов на кутовий, Мансано сказав, що це остання дія.

Я бачив, як суддя свиснув, коли ми вибили м'яч. Він думав, що гра закінчена. Логічно, що Реал протестуватиме. Але я не хочу це коментувати далі, тому, що все очевидно", — сказав Бараха.

Нагадаємо, наприкінці матчу в останній атаці, Реал забив гол, проте арбітр зустрічі Хесус Хіль Мансано дав фінальний свисток під час гольової подачі і не зарахував взяття воріт через, що викликав гнівну реакцію гравців та тренерів "вершкових".

Після 27 зіграних турів чемпіонату Іспанії мадридський Реал посідає перше місце, набравши 66 пунктів. В свою чергу Валенсія розташовується на восьмому рядку Ла Ліги, маючи у своєму активі 37 набраних очок.