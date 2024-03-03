Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 березня 2024 року, 17:15.
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03 березня 2024, 20:59
На Метрополітано в матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко приймав Бетіс.
Команда Дієго Сімеоне здобула важку та важливу перемогу на своєму полі.
Огляд матчу:
Атлетіко — Реал Бетіс 2:1
Голи: Мората, 44, - Руї Сілва (аг), 8 Карвалью, 62
Атлетіко: Облак — Вітсель, Пауліста, Ермосо — Льоренте, Де Пауль (Моліна, 63), Коке, Барріос, Ліно (Мандава, 81) — Мората (Савич, 86), Депай (Рікельме, 81)
Реал Бетіс: Руї Сілва — Бельєрін (Міранда, 72), Песселья, Ріад, Сабалі — Кардосо (Еззалзулі, 90), Рока (Родрігес, 46) — Форнальс, Санчес Родрігес (Карвалью, 46), Чимі Авіла (Перес, 72) — Жозе
Попередження: Пауль — Песселья, Родріге.