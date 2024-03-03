Іспанія

Команда Дієго Сімеоне здобула важку та важливу перемогу на своєму полі.

На Метрополітано в матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко приймав Бетіс.

Вже на 8-й хвилині "матрацники" вийшли вперед завдяки автоголу голкіпера гостей Руя Сілви. А за 20 хвилин у господарів з'явилась можливість подвоїти перевагу, але Мората не зміг реалізувати пенальті. Втім, наприкінці тайму форвард таки переграв голкіпера Бетіса, але вже з гри.

Як виявилось, гол Морати став вирішальним. Карвалью відквитав один м'яч, але цього не вистачило, щоб здобути бодай одне очко. Перемога Мадрида — 2:1.

У Атлетіко четверта сходинка і 55 очок в активі. Бетіс — шостий з 42 балами.

Атлетіко — Реал Бетіс 2:1

Голи: Мората, 44, - Руї Сілва (аг), 8 Карвалью, 62

Атлетіко: Облак — Вітсель, Пауліста, Ермосо — Льоренте, Де Пауль (Моліна, 63), Коке, Барріос, Ліно (Мандава, 81) — Мората (Савич, 86), Депай (Рікельме, 81)

Реал Бетіс: Руї Сілва — Бельєрін (Міранда, 72), Песселья, Ріад, Сабалі — Кардосо (Еззалзулі, 90), Рока (Родрігес, 46) — Форнальс, Санчес Родрігес (Карвалью, 46), Чимі Авіла (Перес, 72) — Жозе

Попередження: Пауль — Песселья, Родріге