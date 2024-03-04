Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував нічию проти Атлетіка.

Напередодні каталонська Барселона зіграла внічию проти баскського Атлетіка в рамках двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги.

Атлетік — Барселона 0:0 Огляд матчу Ла Ліги

Воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми їхали сюди за перемогою, але здобути її не вийшло. Ми мало входили до чужого штрафного й не створювали небезпеки. На цьому стадіоні завжди важко грати. Нічия для суперників значно кращий результат, аніж для нас.

Атлетік пресингував достатньо високо, але не дуже інтенсивно. Ми знали, як подолати їхній тиск, але нам ставало дедалі складніше, коли ми переходили на протилежну половину поля і пробували створити моменти.

Чого не вистачає сучасній Барсі? Мені не подобається, коли люди говорять на цю тему. От узагалі не люблю, бо мені важко не відповісти вам ввічливо.

Якщо є щось, чого не вистачає цій команді в роздягальні, то це амбіцій. У нас залишилося відчуття, що ми могли б сьогодні заробити щось більше, адже ми хотіли взяти ці три очки", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме Мальорку.