Іспанія

Рішення не на користь арбітра.

Головного рефері матчу 27-го туру іспанської Ла Ліги між Валенсією та мадридським Реалом Хесуса Хіль Мансано тимчасово відсторонено від роботи. Про це повідомляє Cadena Ser.

Нагадаємо, у компенсований до другого тайму час на 99-й хвилині півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем забив гол із передачі Браїма Діаса, але головний арбітр матчу Хесус Хіль Мансано не зарахував його, давши свисток про завершення матчу під час гольової подачі до штрафного майданчика "кажанів".

Вже після закінчення гри Беллінгем отримав пряму червону картку за агресивну поведінку в бік арбітра.

Раніше Мансано прокоментував своє рішення вилучити англійського півзахисника "вершкових".