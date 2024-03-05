Іспанія

Німець може очолити каталонський клуб.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн є пріоритетним варіантом президента Барселони Жоана Лапорти на те, щоб змінити Хаві біля керма "синьо-гранатових" після закінчення сезону, повідомляє Diario Sport.

Нагельсман пов'язаний короткостроковим контрактом із Німецьким футбольним союзом, угода розрахована до кінця Євро-2024, який пройде в Німеччині. У разі успішного виступу Бундестім на домашньому турнірі контракт із Нагельсманном можуть продовжити.

Зазначається, що за ідеального розкладу Лапорта хотів би запросити в Барселону Юргена Клоппа, але, оскільки німець після цього сезону візьме перерву щонайменше на рік у тренерській кар'єрі, головним вибором Лапорти є Нагельсманн.