Іспанія

Португальський фулбек бачить своє майбутнє в таборі "блаугранас".

Крайній захисник Жоау Канселу, права на якого належать Манчестер Сіті, поточний сезон проводить на правах оренди в каталонській Барселоні.

Втім, за словами 29-річного португальця, влітку він сподівається стати повноцінним гравцем "блаугранас".

"Чи сподіваюся я залишитися в Барселоні після завершення цього сезону? Так, звісно!" — цитує слова Канселу журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні португальський фулбек провів за "блаугранас" 30 матчів у всіх турнірах (2334 хвилини), в яких він забив 3 голи та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, раніше спортивний директор Барселони Деку заявив про те, що каталонський клуб спробує викупити Жоау Канселу та Жоау Феліша.