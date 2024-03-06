Іспанія

У клубі, очікувано, незадоволені цим покаранням.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо дискваліфікації півзахисника Джуда Беллінгема на два найближчі матчі Ла Ліги, передає журналіст Фабріціо Романо.

У матчі проти Валенсії (2:2), що відбувся цими вихідними, 20-річного англійця вилучили з поля. Повідомляється, що дискваліфікувати його вирішили за зневажливе ставлення та неуважність до суддів, менеджерів і спортивної влади.

"Ми будемо оскаржувати двоматчеву дискваліфікацію Беллінгема. Вона здається нам несправедливою", — зазначив керманич "вершкових".

Нагадаємо, зараз триває матч-відповідь Реала проти Лейпцига в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Слідкуйте за перебігом подій у нашій текстовій онлайн-трансляції за посиланням.