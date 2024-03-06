Іспанія

Хавбека "вершкових" було покарано за зневажливе ставлення та неуважність до суддів.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем не зможе допомогти своїй команді у двох найближчих матчах іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 20-річного англієць був вилучений з поля в матчі проти Валенсії (2:2), коли головний арбітр Хесус Хіль Мансано дав свисток у "гольовій атаці" мадридського клубу, скасувавши взяття воріт.

За інформацією джерела, футболіста було покарано за зневажливе ставлення та неуважність до суддів, менеджерів і спортивної влади.

Також Джуд має сплатити штраф у розмірі 600 євро, а Реал покараний на 700 євро.

Таким чином, Беллінгем пропустить матчі проти Сельти та Осасуни.

Нинішнього сезону Джуд провів 30 матчів, у яких забив 20 голів та віддав вісім гольових передач.

Після 27 турів Реал очолює Ла Лігу, випереджаючи Жирону на сім очок.