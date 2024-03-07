Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про кадрові зміни, які чекають команду найближчим часом.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа випереджає графік відновлення та має шанс зіграти в цьому сезоні. Зокрема, як повідомив головний тренер команди Карло Анчелотті, бельгієць може повернутись на ворота вже у чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів. Також відомо про повернення Едера Мілітао.

"Можливо, Куртуа та Мілітао зіграють у чвертьфіналі ЛЧ. Це хороші новини", — сказав італієць.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону та на Євро-2024. Але бельгійський голкіпер вже проводить тренування у загальній групі.