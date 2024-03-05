Іспанія

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа близький до повернення на поле.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа випереджає графік відновлення та має шанс зіграти в цьому сезоні.

Як повідомляє Rodra, бельгійський голкіпер вже проводить тренування у загальній групі.

Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону та на Євро-2024.

Courtois salta a entrenar con el grupo de nuevo.



Militao y Alaba se quedan dentro.



Canteranos: Carrillo, Jacobo Ramón y Fran.



Se palpa la Champions@relevo pic.twitter.com/0mcvBJ4TpL — Rodra (@Rodra10_97) March 5, 2024

Додамо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.

Зазначимо, що 21 квітня має відбутися домашній поєдинок "вершкових" проти Барселони у рамках 32 туру чемпіонату Іспанії.