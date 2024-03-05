Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа близький до повернення на поле.
ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES
05 березня 2024, 14:50
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа випереджає графік відновлення та має шанс зіграти в цьому сезоні.
Як повідомляє Rodra, бельгійський голкіпер вже проводить тренування у загальній групі.
Нагадаємо, Куртуа отримав пошкодження у серпні та, як очікувалось, не зіграє до кінця сезону та на Євро-2024.
Додамо, нещодавно стало відомо, що подібна травма спіткала також Давіда Алабу, який тепер теж пропустить Євро-2024.
Зазначимо, що 21 квітня має відбутися домашній поєдинок "вершкових" проти Барселони у рамках 32 туру чемпіонату Іспанії.