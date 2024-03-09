Іспанія

Завершився перший поєдинок 28 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Барселона приймала Мальорку на Олімпійському стадіоні.

У першому таймі поєдинку Гюндоган втратив можливість вивести свою команду вперед, не реалізувавши удар з 11-метрової позначки. Тим не менш, "блаугранас" виглядали краще за своїх опонентів і все ж зуміли здобути бажані 3 очки завдяки голу Ямала у другій половині зустрічі.

Станом на зараз, Барселона посідає другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Реала на 5 залікових балів. Вони можуть повернутися на третє місце, якщо Жирона у цьому турі здолає Осасуну.

Барселона — Мальорка 1:0

Гол: Ямал, 73

На 24-й хвилині Гюндоган не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Гюндоган (Ромеу, 87), Крістенсен, Рафінья (Лопес, 37) — Ямал, Гую (Левандовські, 61), Феліш (Роке, 62)

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Настасич, Раїльйо, Копете (Радоньїч, 82), Лато (Коста, 71) — Дардер (Санчес, 71), Кошта, Морланес (Родрігес, 61) — Ларін (Пратс, 82), Мурікі

Попередження: Мартінес — Кошта