Іспанія

Завершився ще один матч 28 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Кадіс приймав Атлетіко на Естадіо Нуево Міранділья.

У першому таймі Хуанмі вивів господарів поля вперед. У другій половині поєдинку він оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди. Гості так і не зуміли відповісти на його голи бодай чимось, тож фінальний свисток зафіксував першу за 23 матчі перемогу Кадіса у чемпіонаті.

Кадіс — Атлетіко 2:0

Голи: Хуанмі, 24, 64

Кадіс: Ледесма — Карселен, Чуст, Усу, Каррера — Собріно (Алехо, 87), Алькарас, Куаме (Самассеку, 72), Наварро (Пірес, 79) — Хуанмі (Фернандес, 68), Гомес

Атлетіко: Облак — Льоренте, Пауліста, Вітсель, Ермосо, Ліно (Вермерен, 71) — Ньїгес (Моліна, 46), Коке (Ель-Джебарі, 78), Де Пауль (Рікельме, 46) — Депай (Корреа, 46), Мората

Попередження: Хуанмі, Собріно, Алькарас, Алехо — Депай, Моліна, Мората, Вермерен, Льоренте