Іспанія

Відбувся черговий матч 28 туру іспанського чемпіонату.

Алавес у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги здобув мінімальну перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині результативним ударом відзначився Андоні Горосабель.

Для Алавеса це була перша перемога за останні шість матчів, а у Райо 10 поєдинків без перемог.

Після 28 турів Алавес набрав 32 очки і посідає 13 місце в Ла Лізі, а Райо має 26 балів і 16 рядок.

Алавес — Райо Вальєкано 1:0

Гол: Горосабель, 44.

Алавес: Сівера — Горосабель (Теналья, 85), Абкар, Марін, Лопес — Бланко, Гевара — Вісенте (Сола, 79), Гуріді (Бенавіндес, 79), Ріоха (Реббаш, 71) — Омородіон (Кіке, 71).

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Ернандес, Лежен, Еспіно (Чавварія, 46) — Лопес, Сісс (Фалькао, 79) — Паласон, Де Фрутос (Бебе, 86), Перес (Крешпу, 63) — Де Томас (Камельйо, 63).

Попередження: Абкар, Бланко — Паласон, Еспіно.