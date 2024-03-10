Іспанія

Вінгер "вершкових" поділився своїми думками після гри з Сельтою.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Сельти (4:0).

"Ми дуже добре розпочали гру, пресингуючи із самого початку. У цьому вся різниця: коли ми чинимо тиск, вболівальники йдуть за нами, і нас дуже складно перемогти вдома.

Я дуже щасливий, намагаюся бути у своїй найкращій версії. Зараз найкращий час, гарні ігри, і я хочу продовжувати в тому ж дусі. Сподіваюся, обійдеться без травм, які трохи підрізали мене цього сезону.

Я намагаюся допомогти якнайкраще, змінюючи свою гру. Мене неможливо зупинити, тому що коли я не дуже гарний як нападник, я перебуваю на фланзі, а суперники не знають, як захищатися.

Грати вдома із вболівальниками дуже важливо. У кожній грі ми маємо залучати людей із самого початку. Коли вони йдуть за нами, решта знає, що їм буде дуже важко.

Кінцівку сезону ми зустрічаємо так само, як і початок, прагнучи виграти все, що ще залишилося, щоб досягти великих результатів. Фанати заслуговують на це", — наводить слова Вінісіуса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Сельта.