Іспанія

Реал із черговим "сухим" матчем Луніна, двома автоголами, божественними кутовими Модрича та дебютним м'ячем Гюлера розгромив Сельту

Команда Карло Анчелотті лише під завісу гри згадала, що власну перевагу непогано б було підкріпити голами.

Реал — Сельта, Getty Images

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Реал — Сельта 4:0

Голи: Вінісіус, 21, Гуайта, 79 (авт.), К. Домінгес, 88 (авт.), Гюлер, 90+4



Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга (Себальйос, 89) — Вальверде, Модрич (Кроос, 83) — Діас (Чуамені, 83) — Родріго (Хоселу, 73), Вінісіус Жуніор (Гюлер, 89).



Сельта: Гуайта — Манкільйо, Старфельт, Нуньєс, Санчес (Серві, 60) — Мінгеса (Сотело, 77), Бельтран (К. Домінгес, 77), Де Ла Торе, Бамба (Альєнде, 60) — Аспас, Ларсен (Дувікас, 83).



Попередження: Камавінга, Вінісіус — Де Ла Торе, Мінгеса, Манкільйо