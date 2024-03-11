Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував дебютний м’яч за клуб.

Напередодні мадридський Реал напередодні на власному полі розгромив Сельту з Віго.

Реал — Сельта 4:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Останній гол у цій грі опинився на рахунку турецького півзахисника "бланкос" Арди Гюлера та став його першим м’ячем у складі команди Карло Анчелотті.

Після завершення гри талановитий юнак прокоментував важливий здобуток.

"Я дуже щасливий бути в Реалі. Це — найкращий клуб у світі, і, хоча є певні труднощі, я вірю, що маю якості та характер, щоб їх подолати.

Поки що, для мене цей сезон видається важким, але я сподіваюсь, що після цього гола настануть кращі часи", — заявив турецький півзахисник.

У наступному турі мадридський Реал зіграє в гостях у памплонської Осасуни.