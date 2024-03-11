Іспанія

Школяр дивує всю футбольну Європу.

Правий латераль Манчестер Сіті Жоау Канселу, який цього сезону на правах оренди виступає у складі Барселони, висловився про молодих талантів каталонського клубу. Цитує португальця Barca Times.

"Ламін – неймовірний гравець. Грати за Барсу у 16 років – це не для всіх. Він особливий талант, але у футболі лише таланту недостатньо. Вам потрібен менталітет, і зважаючи на те, що я бачу, у Ламіна він є. Його чекає велике майбутнє, якщо він не відволікатиметься.

Також cлідкуйте за Кубарсі та Ферміном. Ла Масія робить велику роботу", — сказав 29-річний гравець.