Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 29-го туру Прімери, який пройде 16 березня та розпочнеться о годині 19:30.

У рамках двадцять дев'ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Хетафе та Жирона. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ХЕТАФЕ — ЖИРОНА

СУБОТА, 16 БЕРЕЗНЯ, 19:30. КОЛІСЕУМ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Завдяки перемозі над Осасуною Жироні вдалося не відпустити Реал у відрив. Шанси здобути чемпіонство все ще зберігаються. У наступних матчах необхідно буде спробувати набрати максимум пунктів. Враховуючи виступи мадридської команди у двох турнірах одночасно це може відобразитися на виступах у Ла Лізі, і цим можна буде скористатися.

У випадку з Хетафе все інакше. Місце у середині таблиці і хоча можна вийти у єврокубкові змагання непостійність у результатах навряд чи дозволить йому це зробити.

В обох командах є серйозні запитання щодо лідерів перед цим матчем. В Жирони не зіграє Віктор Циганков, який змушений був залишити поле у минулому турі через пошкодження. Воно виявилося не дуже серйозним, але зустріч з цим опонентом український вінгер пропустить і скоріше всього зможе знову бути в складі лише згодом. В Хетафе не гратиме Борха Майораль. Зараз форвард є одним з найкращих бомбардирів Ла Ліги, тому замінити його можна буде завдяки Хуанмі Латасі чи Хайме Маті, але на факт, що цього буде достатньо з одним із лідерів іспанського чемпіонату.

На даний момент статистика зустрічей майже аналогічна в цих клубів. Більше перемог здобула Жирона (5). У Хетафе є 4 матчі, які вдалося виграти на даний момент. В тому числі у матчі минулого року колектив Мічела виграв завдяки двом голам Крістіана Стуані та м'ячу Янгеля Еррери. Різниця голів складає 18:23 на користь нинішнього кандидата на чемпіонський титул.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Альдерете, Ріко — Грінвуд, Міллья, Максімович, Моріба — Латаса, Мата

Жирона: Гассаніга — Коуто, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Порту, Мартін, А. Гарсія, Соліс, Савіо — Довбик

Не зіграють: Арамбаррі, Майораль — Артеро, Вілья, Гарсія, Еррера, Лопес, Рока, Циганков

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