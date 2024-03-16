Іспанія

Цікава новина з Іспанії.

Колишній захисник Барселони, Ювентуса, ПСЖ та збірної Бразилії Дані Алвес може отримати тимчасове звільнення з тюремного ув'язнення, де він перебуває після того, як його визнали винним у справі про зґвалтування дівчини, що сталася наприкінці 2022 року в нічному клубі міста Барселона. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, наступного тижня, відбудеться слухання, на якому розглядатиметься клопотання бразильця про його тимчасове звільнення. У разі, якщо це клопотання буде прийнято, Алвес буде на волі, поки обвинувальний вирок не набуде чинності.