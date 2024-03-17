Іспанія

Завершився п'ятий поєдинок 29 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять дев'ятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Атлетік приймав Алавес на стадіоні Сан Мамес.

Гості могли відкрити рахунок у матчі, але Ріоха схибив з 11-метрової позначки. Господарі поля швидко скористалися цією невдачею Алавеса, двічі протягом п'яти хвилин скерувавши м'яч у ворота Сівери — дубль на свій рахунок записав Гурусета. У другій половині поєдинку Атлетік виглядав краще за свого суперника, але не зумів втілити цю перевагу у додаткові результативні удари, тож фінальний свисток зафіксував їхню перемогу з рахунком 2:0.

Атлетік — Алавес 2:0

Голи: Гурусета, 32, 37

На 31-й хвилині Ріоха не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Галаррета (Весга, 81), Прадос (Д. Гарсія, 70) — І. Вільямс, Гомес (Муніаїн, 70), Н. Вільямс (Беренгер, 77) — Гурусета (Р. Гарсія, 77)

Алавес: Сівера — Горосабель (Теналья, 76), Абкар, Марін, Лопес — Бланко, Гевара (Бенавідес, 70) — Вісенте, Гуріді (Кіке, 58), Ріоха (Хаджі, 58) — Омородіон (Сімеоне, 70)

Попередження: Н. Вільямс — Бенавідес, Абкар, Бланко