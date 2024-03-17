Вільярреал мінімально обіграв Валенсію. Єдиний гол забив Хорхе Куенка, а Роман Яремчук не зміг відмітитися голами чи асистами. 

Команда Марселіно знаходиться на 9 місці в таблиці. Говорячи щодо колективу Рубена Барахи, то він займає 8 сходинку. 

Вільярреал — Валенсія 1:0 

Гол: Куенка, 54 

На 39 хвилині Алекс Баена не реалізував пенальті 

Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Москера, Манді, Куенка — Траоре (Капу, 76), Комесанья, Кокелен (Парехо, 46), Баена (Моралес, 84) — Гуедеш, Серлот 

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє (Васкес, 71), Москера, Озкачар, Гая (Коррея, 40) — Лопес, Герра (Алмейда, 82), Пепелу, Канос (Гонсалес, 46) — Яремчук (Перес, 71), Дуро 

Попередження: Кіко, Кокелен, Баена, Куенка, Манді — Гая 