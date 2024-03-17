Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Вільярреал - Валенсія - Getty Images
17 березня 2024, 19:15
Вільярреал мінімально обіграв Валенсію. Єдиний гол забив Хорхе Куенка, а Роман Яремчук не зміг відмітитися голами чи асистами.
Команда Марселіно знаходиться на 9 місці в таблиці. Говорячи щодо колективу Рубена Барахи, то він займає 8 сходинку.
Вільярреал — Валенсія 1:0
Гол: Куенка, 54
На 39 хвилині Алекс Баена не реалізував пенальті
Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Москера, Манді, Куенка — Траоре (Капу, 76), Комесанья, Кокелен (Парехо, 46), Баена (Моралес, 84) — Гуедеш, Серлот
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє (Васкес, 71), Москера, Озкачар, Гая (Коррея, 40) — Лопес, Герра (Алмейда, 82), Пепелу, Канос (Гонсалес, 46) — Яремчук (Перес, 71), Дуро
Попередження: Кіко, Кокелен, Баена, Куенка, Манді — Гая