Іспанія

У клубі розглядають варіант із трансфером захисника.

Реал Мадрид хоче купити Лені Йоро навіть не дивлячись на зміну агента - повідомляє Marca.

Наразі захисник Лілля буде співпрацювати з Жорже Мендешем, втім робота з Лені не вплине на потенційний перехід на Сантьяго Бернабеу.

Талановитий захисник є вихованцем команди Ліги 1. Також Йоро виступає у складі збірної Франції U-21.

Цього сезону 18-річний гравець провів 35 матчів в усіх можливих турнірах та забив 3 голи.