Іспанія

Зайві емоції завадили керманичу каталонців.

Каталонська Барселона напередодні в рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги здобула впевнену перемогу над мадридським Атлетіко на полі суперників.

Атлетіко — Барселона 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Наприкінці першого тайму, коли рахунок був уже 1:0 на користь гостей, головного тренера "блаугранас" Хаві було вилучено за два послідовних попередження під час бурхливої реакції на рішення головного арбітра.

Після завершення гри організатори Ла Ліги опублікували протокол головного рефері Хосе Марія Санчес Мартінес із міста Лорка, у якому міститься опис епізоду, що призвів до червоної картки керманичу Барси.

"На 41-й хвилині тренер Хав’єр Ернандес Креус отримав попередження з наступної причини: за технічні зауваження щодо одного з моїх рішень.

На 42-й хвилині тренер Хав’єр Ернандес Креус був вилучений з наступної причини: за зауваження технічного характеру у відповідь на одне з моїх рішень, вигуки, неадекватні жести і після попереднього попередження від резервного арбітра", — ідеться в офіційному протоколі.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме Лас-Пальмас.