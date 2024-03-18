Іспанія

У клубі задоволені виступами форварда у команді Ла Ліги.

Барселона хоче залишити Жоау Феліша в команді ще на один сезон - повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Угода буде запропонована з меншою сумою, якщо Атлетіко вирішить продати Жоау наступного літа.

В Барселоні Феліш виступає з 2023 року. Через невдоволення кількістю ігрового часу у складі команди Дієго Сімеоне форвард захотів спробувати себе у іншому клубі. У минулому турі Ла Ліги Барселона виграла в Атлетіко з рахунком 3:0, а Жоау відмітився голом.

Цього сезону 24-річний гравець провів 35 матчів, забив 9 голів і віддав 5 асистів.