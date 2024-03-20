Спортивний директор Барселони розповів щодо майбутнього захисника та форварда у команді.
Жоау Канселу та Жоау Феліш - Getty Images
20 березня 2024, 17:57
Деку висловив думку щодо майбутнього Жоау Канселу та Жоау Феліша у Барселоні.
"Ми хотіли б залишити і Жоау Феліша, і Жоау Канселу, якщо Атлетіко та Манчестер Сіті скажуть нам належні умови. Це залежить від умов їхніх контрактів" — цитує спортивного директора команди інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі обидва гравці виступають у Барселоні на правах оренди і відправилися туди минулого літа.
Їм вдалося добре себе зарекомендувати у команді, на даний момент іспанський клуб вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та йде на другому місці у Ла Лізі.