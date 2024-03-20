Іспанія

Спортивний директор Барселони розповів щодо майбутнього захисника та форварда у команді.

Деку висловив думку щодо майбутнього Жоау Канселу та Жоау Феліша у Барселоні.

"Ми хотіли б залишити і Жоау Феліша, і Жоау Канселу, якщо Атлетіко та Манчестер Сіті скажуть нам належні умови. Це залежить від умов їхніх контрактів" — цитує спортивного директора команди інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі обидва гравці виступають у Барселоні на правах оренди і відправилися туди минулого літа.

Їм вдалося добре себе зарекомендувати у команді, на даний момент іспанський клуб вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та йде на другому місці у Ла Лізі.