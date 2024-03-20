На приз претендують п'ятеро футболістів.
Роберт Левандовські, Getty Images
20 березня 2024, 18:47
Іспанська Ла Ліга у своїх соціальних мережах опублікувала список претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками березня.
На нагороду претендують п'ять гравців:
- нападник Барселони Роберт Левандовські — гол та три асисти у трьох матчах;
- вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор — п'ять голів у трьох матчах;
- півзахисник Реала Сосьєдада Браїс Мендес — гол та два асисти у трьох матчах;
- форвард Вільярреала Александер Серлот — чотири забиті м'ячі та один асист у трьох матчах;
- нападник Атлетіка Горка Гурусета — три голи у трьох матчах.
Також стали відомі три номінанти на звання найкращого тренера за підсумками березня у Ла Лізі.
На нагороду претендують Марселіно (Вільярреал), Хаві (Барселона) та Карло Анчелотті (Реал).
Раніше Football.ua представив огляд минулого туру чемпіонату Іспанії.