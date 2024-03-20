Іспанія

На приз претендують п'ятеро футболістів.

Іспанська Ла Ліга у своїх соціальних мережах опублікувала список претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками березня.

На нагороду претендують п'ять гравців:

- нападник Барселони Роберт Левандовські — гол та три асисти у трьох матчах;

- вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор — п'ять голів у трьох матчах;

- півзахисник Реала Сосьєдада Браїс Мендес — гол та два асисти у трьох матчах;

- форвард Вільярреала Александер Серлот — чотири забиті м'ячі та один асист у трьох матчах;

- нападник Атлетіка Горка Гурусета — три голи у трьох матчах.

Також стали відомі три номінанти на звання найкращого тренера за підсумками березня у Ла Лізі.

На нагороду претендують Марселіно (Вільярреал), Хаві (Барселона) та Карло Анчелотті (Реал).

Раніше Football.ua представив огляд минулого туру чемпіонату Іспанії.