Іспанія

Українець став одним із найяскравіших гравців тижня у чемпіонаті Іспанії.

Вінгер Жирони Віктор Циганков потрапив до символічної збірної минулого 28 туру іспанської Ла Ліги за версією статистичного порталу SofaScore.

У минулому матчі проти Осасуни (2:0), 26-річний українець відзначився гольовою передачею і був одним із найкращих на полі у складі команди Мічела. Його дії оцінили у 8,1 бала.

Найкраща оцінка у команді тижня у півзахисника мадридського Реала Луки Модрича – 9,7 балів.

Цього сезону Циганков провів 27 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що травма, отримана Циганковим у матчі з Осасуною, виявилася несерйозною і він має шанс зіграти в наступній грі проти Хетафе.