Іспанія

Функціонер продовжує перебувати в епіцентрі скандалу.

Колишній президент федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес постане перед судом за поцілунок футболістки Дженні Ермосо під час телевізійного святкування перемоги Іспанії на чемпіонаті світу. Про це пише The Guardian.

За інформацією джерела, суддя верховного кримінального суду Іспанії заявив після попереднього розслідування, що жест колишнього футбольного голови "був здійснений в односторонньому порядку і неочікуваним чином". Тобто Дженні Ермосо не давала згоду на поцілунок.

Також Верховний суд заявив, що слідчий суддя Франсіско де Хорхе запропонував судити трьох інших осіб, у тому числі колишнього тренера жіночої команди Хорхе Вілду, за спроби змусити Ермосо дати хибні свідчення та публічно заявити, що поцілунок був здійснений за взаємною згодою.

Дата засідання поки невідома.