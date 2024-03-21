Іспанія

Президент Барселони вважає, що це погано відобразиться на атмосфері в роздягальні.

Сага з переходом форварда Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе в мадридський Реал влітку цього року на правах вільного агента близиться до свого логічного завершення, оскільки, за інформацією цілої низки спортивних ЗМІ, француз погодився переїхати на Сантьяго Бернабеу.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта поділився власною думкою щодо цього вирогідного трансферу прямого конкурента.

"Я не заздрю ​​Реалу за Мбаппе у разі підписання Кіліана Мбаппе. Це, звичайно, зіпсує атмосферу в роздягальні.

Їм потрібно продати свого гравця, чи не так? Тому що вони не зможуть грати на одній позиції", – сказав Лапорта для Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе є найбільш високооплачуваним гравцем французької Ліги 1 із великим відривом.