Іспанія

Жерар високо цінує виступи форварда збірної Норвегії.

Жерар Піке розповів щодо нинішніх виступів Ерлінга Голанда.

"Я вважаю, що Ерлінг Голанд має великий потенціал, але щоб досягти рівня Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, потрібно пройти довгий шлях", — цитує Жерара talkSPORT.

"Він має виграти багато титулів і підтримувати свій рівенье протягом 15-20 років. Це нелегко. Він молодий і багатообіцяючий, але я все ще думаю, що він далекий від Мессі та Кріштіану".

Цього сезону 23-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 29 голів і віддав 6 асистів.