Жерар високо цінує виступи форварда збірної Норвегії.
Ерлінг Голанд - Getty Images
22 березня 2024, 21:34
Жерар Піке розповів щодо нинішніх виступів Ерлінга Голанда.
"Я вважаю, що Ерлінг Голанд має великий потенціал, але щоб досягти рівня Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, потрібно пройти довгий шлях", — цитує Жерара talkSPORT.
"Він має виграти багато титулів і підтримувати свій рівенье протягом 15-20 років. Це нелегко. Він молодий і багатообіцяючий, але я все ще думаю, що він далекий від Мессі та Кріштіану".
Цього сезону 23-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 29 голів і віддав 6 асистів.