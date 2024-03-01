Італія

Президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс розповів, що кар'єра норвезького суперфорварда могла скластись інакше.

В перший день 2020 року форвард Зальцбурга Ерлінг Голанд перейшов до дортмундської Боруссії за 20 мільйонів євро. Втім, кар'єра нападника могла продовжитись не в Німеччині, а в Італії, а саме — в Наполі. Про це розповів президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс.

"Я був на межі підписання контракту з Ерлінгом Голандом за 50 мільйонів євро із Зальцбурга. Офіційна пропозиція була готова, але Міно Райола сказав мені: "Будь ласка, не намагайтеся підписати Ерлінга, оскільки я вже спланував його наступний перехід", — цитує італійського функціонера журналіста Фабріціо Романо.

В середині 2022 року Боруссія продала Голанда в Манчестер Сіті за 60 мільйонів.