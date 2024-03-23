Іспанія

Португальці теж цього хочуть.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував майбутнє в клубі орендованих португальців Жоау Канселу та Жоау Феліша. Цитує іспаснького функціонера Mundo Deportivo.

"Думаю, вони продовжать виступати за Барселону. Сподіваюся, що Атлетіко не заперечуватиме проти того, щоб Жоау Феліш залишився у нас. Сподіваюся, що Сіті теж не заперечуватиме.

Ми маємо агента, який опрацьовує це питання — Жорже Мендеш. Він знає про наш намір продовжити роботу з цими гравцями. На даний момент я не можу нічого конкретизувати, тому що багато залежатиме від суми трансферу", — заявив Лапорта.

Цього сезону Жоау Канселу відіграв за Барсу 32 матчі, забив чотири голи та віддав стільки ж результативних передач. В свою чергу Жоау Феліш зіграв за Барсу у поточному сезоні 34 матчі, забив дев'ять м'ячів та відзначився п'ятьма гольовими пасами.